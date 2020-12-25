Афины , , 17:12 — REGNUM В настоящее время Греция отмечена зеленым цветом на картах Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний: это связано с тем, что численность положительных результатов тестов на коронавирус упала ниже 4 процентов, передает AMNA 25 декабря.

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Карты основаны на данных, которые государства-члены ЕС передают в базу данных европейской системы наблюдения (TESSy) к 23:59 каждого вторника.

Оптимистичный посыл о нисходящей тенденции эпидемии был также отмечен во время последнего брифинга представителя комитета ученых греческого минздрава.

Эксперты призвали людей продолжать быть очень осторожными и строго соблюдать меры защиты, так как «эпидемия может обостриться в очень короткие сроки, но ее деэскалация будет медленной и трудной».