Афины , , 17:11 — REGNUM 2020 год был трудным годом для Греции с точки зрения внешней политики — не только из-за невыносимого давления Турции, но в основном из-за того, что она не нашла поддержки, которую ожидала от своих европейских партнеров. Скорее всего, так будет и в следующем году, пишет Костас Иорданидис в греческом издании Kathimerini 24 декабря.

Просьба о прекращении военного сотрудничества между Германией и другими странами ЕС с Турцией, первоначально сделанная греческим премьер-министром Кирьякосом Мицотакисом, не была принята. Фактически, три дня назад министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что наложение «эмбарго» на страну-партнера НАТО было бы «стратегически неправильным», перечисляет Иорданидис.

«Это правда, что после полной интеграции нашей страны в Европейский Союз и ее присоединения к евро Греция считала, что впервые после обретения независимости она наконец-то обеспечила свою экономическую стабильность, но также и свою безопасность по отношению к Турции, поскольку границы и его суверенные права совпадали с правами Европы. Сейчас становится все более очевидным, что даже в вопросах безопасности перед лицом вызовов со стороны Турции наши европейские партнеры менее склонны предлагать Греции поддержку, на которую рассчитывала она ее нынешнее правительство, поскольку эти партнеры не полностью разделяют мнение о том, что наши суверенные права совпадают с их собственными», — считает аналитик.

ЕС готов проявить с Грецией на словах солидарность — но не «усыновить», подчеркивает Иорданидис. И в итоге вся «поддержка» сводится к напоминанию про «индивидуальная ответственность».