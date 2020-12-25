Луганск, , 16:59 — REGNUM Режим прекращения огня был нарушен ВСУ на линии разграничения в ЛНР 253 раза с начала года, сообщает 25 декабря ЛуганскИнформЦентр.

По словам начальника управления Народной милиции республики Яна Лещенко, за год ВСУ по ДНР выпустили свыше двух тысяч боеприпасов, причём 84 из них — артиллерийские снаряды и ещё 1082 — мины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВСУ, с начала года в Донбассе погибли 49 украинских военных.

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