Лондон, , 17:00 — REGNUM То, что начиналось как идеологическая борьба за британскую национальную идентичность, закончилось тяжелыми переговорами по вопросу вылова трески и скумбрии в британских водах. Переговоры по Brexit окончены. Премьер-министр Борис Джонсон одержал важную политическую победу. Однако объединить нацию ему так и не удалось. Об этом в своей статье написала журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Катрин Марсал.

Brexit Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отметила Марсал, Brexit обострил многие вопросы британской политики как на внутреннем, так и внешнем треках: что делать с доступом к базе данных отпечатков пальцев Евросоюза; сколько видов рыб водится в Ла-Манше; какие параграфы Белфастского соглашения от 1998 года по урегулированию конфликта в Северной Ирландии косвенно основаны на законодательстве Евросоюза; может ли химическая промышленность Великобритании выжить без доступа к европейской системе обмена данными?

«В этом смысле Brexit похож на любой другой развод. Брак может быть заключен в духе великих принципов, но когда вы собираетесь его разорвать, вы неизбежно сталкиваетесь с рутиной: у кого будет код от банковской ячейки; кому достанется газонокосилка; кто будет отводить ребенка в детский сад и забирать его обратно?» — написала Марсал.

Даже когда премьер-министр Великобритании объявил об окончательном соглашении в канун Рождества, он, похоже, сам не понимал, что такое «нетарифный торговый барьер». Бесчисленное количество журналистов, которые были вынуждены изучать просачивающиеся формулировки договора в прессу в течение последних четырех лет, тоже бились головами об стол, отмечает Марсал.

«Вопрос о независимости Шотландии никуда не денется. Кроме того, сделка Джонсона по Brexit означает, что Северная Ирландия в долгосрочной перспективе будет отдаляться от Великобритании по чисто экономическим мотивам», — подытожила журналистка.

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