Кишинёв, , 16:46 — REGNUM Избрание нового президента Молдавии не изменит ситуацию в стране к лучшему, заявил экс-глава республики Игорь Додон в эфире «России 24».

Согласно его прогнозу, с избранием Майи Санду президентом ситуация в Молдавии может даже ухудшиться. Он добавил, что в обществе будет нарастать раскол.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Санду официально вступила в должность президента Молдавии накануне, 24 декабря.

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