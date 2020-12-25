Минск, , 16:43 — REGNUM Замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, назначенный в июле послом Белоруссии в США, умер от последствий заражения коронавирусом. Дипломат скончался в возрасте 49 лет, так и не дождавшись восстановления дипломатических отношений между Минском и Вашингтоном.

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МИД Белоруссии подтвердил факт смерти своего сотрудника, не вдаваясь в причины скоропостижной кончины. Информация о COVID-19 неофициальная, но она не опровергается.

Известно, что Александр Лукашенко демонстративно отказывается от элементарных мер безопасности, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Его окружение безропотно следует примеру, вследствие чего многие высокопоставленные чиновники пали жертвами «коронапсихоза».

Известно, что белорусским налогоплательщикам дорого обошлась такая политика. Коронавирус поразил главу МИД Белоруссии Владимира Макея, пресс-секретаршу президента Наталью Эйсмонт и многих других непосредственно контактировавших с Лукашенко лиц. Сам он летом признался, что переболел «на ногах».

Кравченко в МИД Белоруссии занимался налаживанием связей с Западом. В последние годы он часто мелькал в официальных отчётах о переговорах с представителями западных правительств и экспертами по «сдерживанию России».