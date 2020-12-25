Киев, , 16:44 — REGNUM Украинский политик, экс-депутат Верховной рады Евгений Филиндаш прокомментировал соцопроса об уровне доверия граждан Украины к разным силовым структурам, который в декабре провел Центр Разумкова, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 декабря.

Политик отмечает, что согласно опросу, больше всего среди силовых структур люди не доверяют национальному антикоррупционному бюро (НАБУ), специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) — баланс доверия-недоверия этим органам находится на уровне минус 55%. У полиции этот баланс находится на уровне минус 15,5%, а самый высокий баланс доверия-недоверия у Службы безопасности Украины, минус 8,7%.

«Результаты более чем показательные… Чем активнее «грантоеды» и их западные кураторы участвуют в создании и деятельности той или иной силовой структуры — тем хуже результаты её работы и ниже уровень доверия к ней. И огромный уровень недоверия к так называемым антикоррупционным органам, находящихся под полным контролем «соросят», это подтверждает», — заявил Филиндаш.

Эксперт подчеркивает, что причины такого положения дел вполне понятны — «ноль результатов в борьбе с коррупцией, сплошные скандалы и нескрываемое использование в качестве инструментов внешнего влияния на Украину».

«Средние цифры доверия — у МВД, тоже «отреформированного» по западным методичкам, но частично всё же сохранившего работоспособность. И, наконец, наивысший уровень поддержки граждан из силовых структур — у Службы безопасности Украины. Которую грантоеды тоже рвутся развалить, называя это «реформированием» по неким мифическим «мировым стандартам», но пока у них это, к счастью, никак не получается», — резюмировал экс-депутат.

ИА REGNUM напоминает, что 18 декабря Верховная рада впервые подошла к рассмотрению законопроекта о реформе СБУ, который должен радикально изменить спецслужбу, но не смогла принять решение из-за нехватки голосов — за было лишь 208 парламентариев при 226 необходимых. Позже в «Слуге народа» заявили, что намерены вернуться к рассмотрению этой инициативы в январе.

Изначально законопроект о реформе СБУ был представлен президентом в парламент весной 2020 года, но из-за массы критических замечаний документ был подвергнут масштабной переделке.