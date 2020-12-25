Луганск, , 16:36 — REGNUM Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были использованы ВСУ, чтобы помешать ОБСЕ отслеживать соблюдение режима прекращения огня, сообщили 25 декабря в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Украинское командование, скрывая расположение своей военной техники, воспрепятствовало работе беспилотников миссии ОБСЕ «путём подавления каналов управления и систем навигации».

«Радиоэлектронное подавление отмечено в частотном диапазоне каналов управления БПЛА в районах Лисичанска и Попасной», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 декабря, ВСУ сбили свой беспилотник, полагая, что он принадлежит ОБСЕ.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ сбили свой беспилотник – Народная милиция ЛНР