Донецк, , 16:25 — REGNUM Три десятка украинских беспилотников сбили с начала года в небе над Донбассом служащие Народной милиции ДНР, сообщает 25 декабря Донецкое агентство новостей.

По данным заместителя начальника управления Народной милиции республики Эдуарда Басурина, беспилотники использовались украинскими военными как для корректировки огня, так и для нанесения ударов.

Он добавил, что порядка двух десятков беспилотников было сбито уже после объявления о вступлении в силу допмер по усилению и контролю режима прекращения огня — то есть с 27 июля 2020 г.

Военные ДНР сообщают, что ВСУ применяют беспилотники типов «Фантом», «Крыло», «Мэвик».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ также пытаются сбивать беспилотники ОБСЕ, которые контролируют соблюдение сторонами режима прекращения огня.

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