Варшава, , 16:19 — REGNUM На официальной странице министерства обороны Польши в соцсети Twitter сообщили, что по итогам 2020 года бюджетные расходы на сферу обороны превысили запланированную сумму и составили 2,37% от ВВП в текущем году.

В минобороны напомнили, что бюджетная программа «Национальная оборона», принятая на 2020 год в размере 49 млрд злотых (13,25 млрд долларов США), составляла 2,1% от планируемого на год размера ВВП. Но в октябре текущего года в закон о бюджете была принята поправка, предусматривающая, что расхода государства на оборону должны быть увеличены на 3 млрд злотых (811,2 млн долларов США).

«С учетом поправки, в 2020 году 2,37% от ВВП в 2020 году были направлены на государственные оборонные расходы», — отметили в военном ведомстве.

В сообщении министерства обороны Польши также говорится, что «несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с пандемией, расходы Польши на оборону в 2021 году запланированы на уровне 2,2% от ВВП». Данный показатель является самым крупным за последние три десятка лет.

«Польша — одна из немногих стран, которая выполняет свои союзнические обязательства перед НАТО по финансированию вооруженных сил на уровне не ниже 2,0% от ВВП», — подчеркнули в минобороны.

Отметим, что согласно поправке 2017 года к закону о модернизации и финансировании польских вооруженных сил, осуществляется постепенное увеличение расходов на оборону: до 2,5% от размера ВВП к 2030 году.