Донецк, , 16:08 — REGNUM Нарушений режима прекращения огня в ДНР со стороны ВСУ за год допущено 2111, сообщает 25 декабря Донецкое агентство новостей.

По словам заместителя главы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, больше всего обстрелов ВСУ предприняли на донецком направлении — 1238 раз. ВСУ выпустили по ДНР за год 17 438 боеприпасов, из них свыше 800 мин и артиллерийских снарядов.

Басурин «Погибли пять и получили ранения 40 мирных жителей. Среди пострадавших семь детей».

Под обстрел, добавил представитель Народной милиции, попало 572 домостроения и объекта гражданской инфраструктуры в ДНР, причём полностью оказались разрушены 16 объектов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром сегодня, 25 декабря, ВСУ обстреляли из миномётов населённый пункт Новая Таврия (ДНР).

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