Махачкала, , 16:03 — REGNUM Бывший советник главы Дагестана Аким Микиров избран главой Кизлярского района республики. Его кандидатуру в ходе голосования поддержали депутаты районного собрания, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе администрации муниципалитета.

Акиму Микирову 50 лет, около 30 из них он проработал в правоохранительных органах. В середине марта текущего года Владимир Васильев, занимавший тогда пост главы Дагестана, назначил его своим советником, но уже спустя три недели освободил его от этой должности. Вскоре Микиров был назначен первым заместителем главы Кизлярского района, а в июле — врио руководителя муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий глава Кизлярского района Александр Погорелов в марте текущего стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. По данным следствия, он незаконно раздал муниципальные земли на сумму свыше 2 млн рублей. В настоящее время экс-чиновник находится под домашним арестом.

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