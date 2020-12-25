Киев, , 16:08 — REGNUM Американские СМИ не просто так практически одновременно взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского и главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом пишет в своей колонке для официального партнера The Financial Times — украинского делового издания «Капитал» политический эксперт Павел Кутуев, материал опубликован сегодня, 25 декабря.

Политолог отмечает, что главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times — это отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу. При этом, подчеркивает он, американские СМИ откровенно «троллят» Зеленского, а вот к Медведчуку относятся с подчеркнутым уважением.

«Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США? Как мы понимаем, если американские СМИ троллят украинского политика, это означает, что они не воспринимают его всерьез… Просто сравните с интервью Виктора Медведчука для Bloomberg, которое вышло практически одновременно. Если Зеленского откровенно троллят, то Bloomberg демонстрирует уважение к Медведчуку, постоянно подчеркивая его статус», — аргументировал свое мнение специалист, напоминая, что Bloomberg прямым текстом связывает успехи оппозиционной партии ОПЗЖ именно с деятельностью Медведчука.

Кроме того, отметил Кутуев, очевидно, что многое из интервью Медведчука осталось «off the record», то есть «за кадром».

«Можно только предполагать, что он мог говорить о том, какие действия собирается предпринимать, чтобы решить вопрос с доставкой вакцины"Спутник V» в Украину, а также как будет развивать свою инициативу «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Франция — Германия», — предположил политолог.

Он отмечает, что интервью Зеленского и Медведчука и по содержанию перекликаются между собой — это фактически «президентский» круг тем: отношения с Россией и США, мирное урегулирование на Донбассе, вакцина от коронавируса и т. д.

В завершение Кутуев выразил мнение, что американские СМИ специально одновременно взяли интервью у Зеленского и Медведчука, чтобы узнать мнение по актуальным вопросам ключевых фигур украинской политики.

«Фактически политическая элита США благодаря интервью в The New York Times и Bloomberg узнала мнение двух ключевых фигур, которые отстаивают противоположные политические позиции и имеют свое собственное видение насчет того, как должна развиваться Украина», — заключил политический эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что разговор президента Украины Владимира Зеленского с журналистом The New York Times состоялся 16 декабря 2020 года, само интервью было опубликовано 19 декабря. Интервью Медведчука Bloomberg было обнародовано накануне, 24 декабря.