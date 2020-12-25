Москва, , 16:02 — REGNUM Россия является стратегическим партнером Молдавии, заявил экс-президент республики Игорь Додон в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«У нас (в 2020 году) были контакты и сотрудничество на всех уровнях власти — президентов, парламентов, правительств — впервые за последние десять лет. И мы закончили год принятием очень важного пакета законов. Это и возвращение российских СМИ для молдавского телезрителя, потому что на них в последние годы был запрет, и пакет законов, касающихся русского языка», — цитирует Додона сайт нижней палаты парламента.

Он заверил, что Молдавия выступает за развитие двусторонних отношений с Россией.

«Мы на этой неделе закончили переговорный процесс и приняли постановление правительства Республики Молдова по соглашению о соцзащите между Молдавией и Россией», — сообщил он.

Согласно документу, Молдавия и Россия будут засчитывать стаж работы в договаривающейся стороне.

«Давно ждали наши граждане этого соглашения. Мы его приняли на заседании правительства, скорее всего, подпишем в ближайшие недели. И, я думаю, парламент поддержит это решение», — сказал Додон.

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