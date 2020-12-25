Киев, , 16:05 — REGNUM Наступающий 2021 год будет для жителей Украины относительно лёгким. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря в интервью журналу «Фокус».

Президент Украины отметил, что для него 2021 год будет таким же, или даже тяжелее уходящего.

«Для людей, считаю, будет легче. Идёт символический год — год 30-летия нашей независимости, это подъём духа, есть чем гордиться», — сказал он.

Зеленский выразил надежду, что в 2021 году празднование Дня независимости Украины посетит множество иностранных политиков.

«Считаю, что мы сделаем большой праздник, у нас много идей. Думаю, что приедет много иностранных лидеров, которые уважают Украину», — сказал он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что будет прививаться от COVID-19 платно, поскольку «ничего бесплатно как президент» не берёт.

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