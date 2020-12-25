Киев, 25 декабря 2020, 16:05 — REGNUM Наступающий 2021 год будет для жителей Украины относительно лёгким. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря в интервью журналу «Фокус».
Президент Украины отметил, что для него 2021 год будет таким же, или даже тяжелее уходящего.
Зеленский выразил надежду, что в 2021 году празднование Дня независимости Украины посетит множество иностранных политиков.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что будет прививаться от COVID-19 платно, поскольку «ничего бесплатно как президент» не берёт.
Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский о вакцине: «Я ничего бесплатно как президент не беру»
Читайте развитие сюжета: Зеленский заявил, что западные разведки знают о его неподкупности