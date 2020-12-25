Варшава, , 15:58 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда 25 декабря выступили с совместным поздравлением населения республики с Рождеством. Оно было опубликовано в видеоформате на официальном канале польского лидера на YouTube.

«Прежде всего, желаем вам, чтобы трудности, страхи и ограничения, связанные с пандемией, как можно скорее закончились. Мы должны на время забыть обо всех этих сложностях и заботах хотя бы в это Рождество. Но праздновать его нужно все равно только в узком семейном кругу», — сказала первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда.

Анджей Дуда выразил уверенность, что 2021 год станет гораздо лучше уходящего: «Дамы и господа, мы желаем, чтобы наступающий 2021 год был успешным для всех вас. Мы убеждены, что он будет лучше старого. Вместе мы решим все задачи».

Президент также обратился к полякам зарубежья. «Желаем, чтобы поляки во всем мире сохраняли наши рождественские традиции. Это будет делать Польшу еще ближе к вашим сердцам. Пусть прекрасные польские рождественские песни, исполняемые в ваших домах, свидетельствуют о богатстве польской культуры», — сказал президент.