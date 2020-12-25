Киев, , 15:57 — REGNUM Cтарейший ежемесячный журнал США «Harpers Magazine», который выходит в свет с 1850 года, в последнем номере за декабрь «жёстко и без обиняков» констатировал, что Украина — «одна из беднейших стран Европы, ближе всех по определению к разваливающемуся или несостоявшемуся государству (failing state)».

Об этом в своем комментарии 25 декабря сообщил украинский экономист Александр Гончаров.

Эксперт отмечает, что из этого комментария американского издания следует, что Западу и Востоку, которые вынуждены в условиях пандемии решать свои национальные колоссальные проблемы, уже далеко не до Украины, которая сама обрекла себя на прозябание и обрушение экономики.

Специалист напоминает, что Украина за последнее время позволила конкурирующим олигархам почти полностью захватить государственные структуры и институты; погрязла в тлеющем вооруженном конфликте; допустила, чтобы масштабная коррупция пронизала почти все уровни власти и это только главные проблемы.

«Да, теперь за Украиной идут только бедность и нужда, а голодные, злые и одураченные люди никому не нужны. Никто в мире сегодня не решится на то, чтобы выкупить украинские долги, а главное — ради чего? Если даже западные политики опустили руки, мол, уже нельзя остановить украинские власти и олигархов от наглого дерибана остатков госбюджета», — подчеркивает Гончаров.

Эксперт саркастически подчеркивает, что национальный путь Украины — это путь обогащения тонкого-тонкого слоя олигархов, политических лидеров у власти и «одебиливание» собственного населения.

«Но уже и американцы нас предупредили, что так долго продолжаться не может — либо государство не состоится», — резюмировал экономист.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в будущем году экономическая ситуация в стране улучшится.»Экономически будет легче. Ожидается подъем в экономике, небольшой, но будет», — сказал он в интервью журналу «Фокус», обнародованному сегодня же, 25 декабря.