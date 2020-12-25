Москва, , 15:54 — REGNUM Возвращение русскому языку статуса языка межнационального общения — в интересах граждан Молдавии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем парламента Молдавии Зинаидой Гречаной.

«Это шанс для граждан Молдавии, чтобы себя реализовать, получить образование в Российской Федерации, ознакомиться с достоянием культурного наследия. Но это важно и для России, потому что мы сможем более эффективно развивать отношения в экономике, в культуре, в образовании», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Он напомнил, что граждане Киргизии и Белоруссии, где закреплен в Конституции статус русского языка, могут работать водителями в России, не получая российские водительские права.

«Закрепление русского языка как языка межнационального общения также дает Молдавии дополнительные возможности», — сказал Володин.

Во встрече принял участие экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, русский язык в 2018 году потерял особый статус в Молдавии, где его используют больше трети населения. Президент Молдавии Игорь Додон подписал новый закон 18 декабря 2020 года. Гражданам страны гарантируется право на образование на государственном и русском языках, также власти должны создать условия для получения образования на языках этносов, проживающих на территории республики.

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