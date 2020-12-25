Киев, 25 декабря 2020, 15:54 — REGNUM Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий должен покинуть свой пост. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря в интервью журналу «Фокус».
Он выразил надежду, что в 2021 году произойдёт «перезагрузка» КСУ.
По его мнению, Тупицкий вступил в конфликт с государством, обществом, Верховной радой и президентом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее главу КСУ Александра Тупицкого вызвали в офис генерального прокурора Украины для проведения неких «процессуальных действий».
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