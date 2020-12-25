Киев, , 15:54 — REGNUM Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий должен покинуть свой пост. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря в интервью журналу «Фокус».

Он выразил надежду, что в 2021 году произойдёт «перезагрузка» КСУ.

«Я считаю, Тупицкий не может быть главой КСУ. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого. Я даже не угрожаю», — сказал Зеленский.

По его мнению, Тупицкий вступил в конфликт с государством, обществом, Верховной радой и президентом.

«Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушёл. Это нормальный мужской шаг», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главу КСУ Александра Тупицкого вызвали в офис генерального прокурора Украины для проведения неких «процессуальных действий».

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