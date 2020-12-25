Москва, 25 декабря 2020, 15:58 — REGNUM Российский взнос в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) для помощи Нагорному Карабаху составил 2 млн швейцарских франков. Об этом говорится в распространённом 25 декабря сообщении МИД РФ.
Добровольный взнос, соответствующий примерно $2,252 млн, внесён по решению правительства России. Средства пойдут на урегулирование гуманитарных последствий нагорнокарабахского конфликта, пояснили в ведомстве.
«Это направление стало одним из приоритетов в плодотворном сотрудничестве между Российской Федерацией и МККК», — указано в сообщении.
Россия предпринимает масштабные усилия, чтобы оказать помощь населению Карабаха и восстановить гражданскую инфраструктуру. Москва готова к дальнейшему взаимодействию с международной гуманитарной организацией, добавили в МИД.