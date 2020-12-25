Кишинёв, , 15:53 — REGNUM Переименование государственного языка на сайте президента Молдавии с молдавского на румынский, которое произошло после инаугурации нового президента республики Майи Санду, говорит о том, что не стоит верить обещаниям последней не разжигать языковые конфликты. Об этом 25 декабря заявил депутат парламента Молдавии от Партии социалистов Никита Цуркан.

«Это значит, что обещаниям, которые Майя Санду давала жителям Молдовы, касаемо того, что она не будет разжигать языковые и этнические конфликты — не суждено сбыться», — приводит его комментарий по поводу вышеуказанного переименования РИА Новости.

Также молдавский депутат подчеркнул, что Молдавии есть своя богатая история и традиции, народ страны должен гордиться наличием собственной страны и отстаивать название молдавского языка, на котором говорили его предки.

Кроме того, как уточнил Цуркан, существование молдавского, а не румынского языка доказывается наличием многих документов.

«Что до переименования языка на сайте президентуры, видимо так Майя Санду видит решение всех проблем, не выходя из Facebook», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший молдавский президент Игорь Додон заявил, что в настоящее время в Молдавии начинается очень трудный и важный период.

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