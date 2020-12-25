Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM Регуляторная гильотина повлияла на доступность онкологических лекарственных препаратов для пациентов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 декабря заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова во время посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным предприятий фармацевтической промышленности в Санкт-Петербурге.

Татьяна Голикова во время посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным предприятий фармацевтической промышленности в Санкт-Петербурге Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Чтобы обеспечить применение в полном объёме онкологических лекарственных препаратов, сделать их доступными для пациентов, Минздравом актуализированы клинические рекомендации и вносятся изменения в стандарты медицинской помощи», — заявила Голикова.

Тем не менее, эти документы из-за своего статуса «стандартов» попали под регуляторную гильотину, что не позволяет их быстро внедрять в практику здравоохранения, пояснила она.

«Все мы посоветовались и просим Вас, чтобы Вы дали поручение Минздраву утверждать изменения в стандарты по части лекарственного обеспечения по всем заболеваниям, по которым есть стандарты без проведения регуляторных процедур. Потому что к регуляторной гильотине это отношения не имеет. И, соответственно, поручение Министерству юстиции регистрировать как можно скорее эти стандарты», — обратилась она к премьер-министру Михаилу Мишустину.