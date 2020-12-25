Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM В 68 регионах России ассортимент лекарственных препаратов оказался неполным, несмотря на рост закупок в течение двух последних месяцев. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 декабря заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова во время посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным предприятий фармацевтической промышленности в Санкт-Петербурге.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Росздравнадзор оценил ассортимент и остатки лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях. Выяснилось, что по 68 регионам ассортимент неполный. За два последних месяца регионы в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастили свои закупки», — заявила Голикова.

Татьяна Голикова во время посещения премьер-министром Михаилом Мишустиным предприятий фармацевтической промышленности в Санкт-Петербурге Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В то же время ФАС России совместно с Минздравом и Минпромторгом провели мастер-класс с руководством регионов РФ для отработки процесса закупки лекарственных препаратов, который выявил необходимость упрощения процедуры закупки, их централизации на уровне регионов и развития совместных закупок регионами страны», — указала она.