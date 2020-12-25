Москва, , 15:47 — REGNUM США не только затягивают завершение собственной программы химического разоружения, но и стремятся разрушить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил в опубликованном 25 декабря интервью РИА Новости.

Он отметил, что ОЗХО приблизилась к своей главной цели — избавлению мира от химического оружия и его угрозы. Среди государств-участников Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО) таковое осталось только у США. Соединённые Штаты под разными предлогами затягивают своё разоружение.

«При этом именно Вашингтон и его евроатлантические союзники, руководствуясь своими геополитическими интересами, делают всё, чтобы разрушить и ОЗХО, и КЗХО», — подчеркнул Ермаков.

Россия, напомнил он, ещё в 2017 году выполнила свою программу по уничтожению химоружия. Она опередила график на три года. Никаких нарушений плановые инспекции Технического секретариата ОЗХО в России не выявили. Москва делает всё, чтобы сохранить ОЗХО и КЗХО.

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