Найроби, , 15:42 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта настоятельно призвал представителей Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) подготовить протоколы по COVID-19, на основе которых будет обеспечиваться безопасность участников саммита Африканского союза (АС), запланированного на февраль следующего года. Об этом сообщает кенийская газета The Star со ссылкой на выступление президента во время виртуального заседания Бюро Ассамблеи глав государств и правительств АС и председателей региональных экономических сообществ.

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Это совещание было созвано президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, который является председателем АС, для обсуждения условий проведения 34-й очередной сессии Ассамблеи АС, 38-й очередной сессии Исполнительного совета и 41-й очередной сессии Комитета постоянных представителей АС.

Президент Кеньятта подчеркнул, что протоколы будут определять, будут ли встречи членов Афросоюза виртуальными или реальными, учитывая проблемы, вызванные пандемией коронавируса.

«Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний должны предоставить протоколы, которые, по их мнению, обеспечат безопасность участников и определят, будем ли мы проводить виртуальные или физические встречи», — сказал Ухуру.

На виртуальной встрече бюро ассамблеи АС присутствовали президенты Абдель Фаттах ас-Сиси (Египет), Феликс Чисекеди (ДРК), Филипе Ньюси (Мозамбик), Поль Кагаме (Руанда) и Нана Акуфо-Аддо (Гана).

В ходе встречи председатель Комиссии Африканского союза (AUC) Мусса Факи Махамат в общих чертах рассказал о запланированных на следующий год совещаниях АС, на которых также будет избрано новое руководство организации.

Директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг проинформировал участников совещания о состоянии пандемии на континенте. Он рекомендовал принять меры по предотвращению распространения коронавируса во время заседаний АС, включая ограничение продолжительности заседаний одним днем, тестирование делегатов в странах происхождения и по прибытии, а также обеспечение строгого соблюдения делегатами протоколов.