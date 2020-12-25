Москва, , 15:37 — REGNUM На сегодняшний день разработкой гиперзвуковых вооружений, кроме ведущих в военном плане держав занимаются ещё около десятка государств. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России Владимир Ермаков.

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Он пояснил, что «в этом нет ничего нового», так как конкурентная эволюция систем вооружений насчитывает многие сотни лет.

«Гонка высокотехнологичных вооружений, в том числе гиперзвуковых, безусловно, уже идёт. Ничего нового в этом нет», — сказал в интервью РИА Новости Ермаков, комментируя заявления США и Австралии о запуске нового проекта — SCIFiRE — по совместной разработке гиперзвукового оружия большой дальности с использованием прямоточного воздушно-реактивного двигателя.

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«Другое дело, что сейчас в некоторых странах такую конкуренцию пытаются обострить под соусом концепции «соперничества великих держав», в том числе в технологической сфере», — подчеркнул дипломат.

При этом, по его словам, «США явно вознамерились всеми способами добиться односторонних военных преимуществ в духе приснопамятной рейгановской идеи «мира с опорой на силу».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря стало известно, что военно-воздушные силы США провалили испытания гиперзвуковой ракеты американского концерна Lockheed Martin, которую должны были запустить со стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. Проектом занимается Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA). Ракета создана в рамках программы Hypersonic Air-Air Weapon Concept (HAWC).

Источники отмечают, что срыв запуска был связан с «глупыми ошибками», а не с конструкционными недостатками изделия.

Добавим, что ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что гиперзвуковое оружие начнёт поступать в вооружённые силы США к 2023 году.

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