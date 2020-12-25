Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM Около 6,5 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» поступит в российские медицинские учреждения до февраля 2021 года. Об этом 25 декабря сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин во время встречи с производителями вакцин от COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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"Темпы выпуска вакцины растут. Мы это видим. В январе-феврале в медицинские учреждения по нашим расчётам поступят почти 6,5 миллиона доз препарата. Это очень хорошо», — заявил он.

Также Мишустин отметил, что ранее намеченные планы перевыполняются и дал поручение не ослаблять контроль за вакцинацией от COVID-19 на всех ее этапах — от производства препарата до доставки его в медучреждения.

«Очень прошу вас всех не ослаблять контроль сегодня за ситуацией по всей цепочке от производства до доставки, хранения и пунктов вакцинации», — сказал председатель российского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что к февралю 2021 года в российские медицинские организации поступит свыше 50 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона».