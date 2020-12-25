Нур-Султан, , 15:34 — REGNUM Общественный фонд «Астана-Зерттеу» провел социологический опрос на тему итогов предстоящих выборов в Мажилис (нижнюю палату парламента) Казахстана, передает телеканал «Астана».

Опрос в форме личного интервью прошел во всех регионах Казахстана с 10 по 15 декабря. В нём приняли участие 6,8 тыс. респондентов. Согласно опросу, из числа людей, планирующих пойти на выборы, 74,2% намерены отдать свой голос за правящую партию «Нур Отан» («Свет Отечества»).

5,2% избирателей планируют голосовать за партию «Ак жол» («Светлый путь»), 4,4% — за «Народную партию», 4,1% — за «Ауыл» («Село») и 2,5% — за «Адал» («Справедливость»).

Отметим, опрос прошел по заказу телеканала «Астана», который входит в холдинг «Нур-медиа», принадлежащий партии «Нур-Отан».

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