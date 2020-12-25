Москва, , 15:31 — REGNUM Исследователям из правительства США предстоит долгая и утомительная работа над тем, чтобы попытаться понять глубину и реальность предстоящей российской кибератаки на несколько государственных учреждений. Об этом 25 декабря 2020 года сообщает Fox News.

Дэн Хоффман, бывший начальник одного из отделений ЦРУ, описал этот инцидент как «массовый провал разведки» США.

«Мы все еще проводим экспертизу. Мы даже не знаем, насколько это плохо, — сказал он. — Мы должны обнаруживать эти угрозы … и предупредить их, прежде чем они причинят вред».

Посольство России в Вашингтоне обвинило американские СМИ в предоставлении недостоверной информации, назвав её «необоснованными попытками… обвинить Россию в хакерских атаках на правительственные органы США».

И госсекретарь Майк Помпео, и генеральный прокурор Билл Барр указали на Россию, как источник кибератаки. Помпео, который был директором ЦРУ до того, как стать госсекретарем, стал первым членом администрации Трампа, который в прошлую пятницу в передаче «Шоу Марка Левина» возложил вину на Россию. Генеральный прокурор поддержал Помпео. «Очевидно, это русские», — сказал Барр.

На своём канале в Твиттере Президент США Дональд Трамп преуменьшил значение взлома, написав: «Кибер-хакерства в фейковых новостях гораздо больше, чем в реальности».

Сенатор Митт Ромни, 20 декабря в интервью телеканалу MSNBC сказал, что разочарован ответом президента Трампа.

«Мы пришли к выводу, что у Президента есть слепое пятно, когда дело касается России».

Ранее Fox News сообщила, что в подтверждение серьезности атаки советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен даже вернулся из своей поездки в Европу, чтобы координировать ответные меры правительства.

«Некоторые вопросы слишком деликатны, чтобы их обсуждать», — сказал он в канун Рождества, когда его спросили о деталях операции.

Избранный президент США Джо Байден назвал ответ Трампа «иррациональным», обвиняя администрацию в том, что она не «расставила приоритеты в области кибербезопасности». Байден, который собирается вступить в должность менее чем через месяц, добавил: «Это нападение представляет серьезную опасность для нашей национальной безопасности».

Бывший глава ЦРУ Хоффман сказал, что кибератаки станут одной из проблем, которую новой администрации придется решать с большой осторожностью.

Законодатели США теперь требуют разработки более комплексной политики против России. Сенатор Марк Уорнер от штата Вирджиния, заместитель председателя Специального комитета Сената по разведке, призвал к разработке нового свода законов и поиску новых способов «объединиться с нашими союзниками, чтобы не допустить продолжения подобной деятельности».

Атака была серьезной, и США еще точно не знают глубину ущерба. Эксперты говорят, что последствия не ограничатся целевым ответом в киберпространстве.

Анна Борщевская, старший научный сотрудник Вашингтонского института, говорит, что в последние годы США переместили приоритеты внешней политики в пользу Китая, поскольку сейчас Россия рассматривается как слабеющая держава и не может представлять серьезной угрозы.

«Эта кибератака еще раз подчеркивает, что это видение неверно. Россия действительно представляет собой серьезную проблему, и для этого ей не обязательно быть сильной державой, — сказала Борщевская. — Обычно мы не воспринимаем Россию должным образом. Мы колеблемся между двумя крайностями — называем ее слабой державой, которая катится вниз, а затем, когда происходит крупный кризис, спровоцированный Россией, который застал нас врасплох, мы возносим ее до уровня гения и хозяина положение дел.»

Старший научный сотрудник по кибербезопасности Совета по международным отношениям Дэвид Фидлер предположил, что эта атака должна стать поворотным моментом в том, как правительство и частный сектор США справляются с угрозами кибербезопасности.

По словам Фидлера, «российские кибератаки выявляют самые уязвимые места в государственном и частном секторах США, которые невозможно уменьшить только с помощью угроз призвать к ответственности тех, кто пытается причинить Соединенным Штатам вред в киберпространстве».

Ранее стало известно о реакции МИД РФ на обвинения России в кибератаках со стороны США. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, желание помешать новой американской администрации наладить сотрудничество с Россией, в том числе в сфере международной информационной безопасности, является причиной таких нападок.