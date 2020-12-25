Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM К февралю 2021 года в российские медицинские организации поступит свыше 50 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 декабря заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения предприятий фармацевтической промышленности в Санкт-Петербурге.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Наращивается также выпуск в гражданский оборот и второй вакцины «ЭпиВакКорона». В регионы поставлено более 7 тыс. доз. Ещё более 14 тыс. будут, соответственно, доставлены до конца года, а к февралю медицинские организации, мы считаем, должно поступить, по заверению нашего производителя, свыше 50 тыс. доз», — заявил Мишустин.

Ранее премьер-министр напомнил о том, что объём производства вакцины «Спутник V» должен достичь почти 6,5 млн доз в месяц.

«Выпуск вакцины Спутник V — это уникальный процесс, который не имеет аналогов в мире. Сегодня мы делаем на четырёх производственных площадках и пятая готовится к регистрации. Число этих площадок будет расширяться, и я уверен, что это позволит увеличить нам производство предприятий», — указал премьер-министр.

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