Самара, , 15:36 — REGNUM Нового главу избрали в Пестравском районе Самарской области. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Новым главой этого района стал Ермолов Сергей Викторович. С марта 2018 года он более двух лет был первым заместителем главы этого района. Сергея Ермолова поддержало большинство (11 из 15) депутатов собрания представителей Пестравского района.

Ермолов является выпускником Самарского педагогического университета.

Ранее, 24 декабря, глава Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о том, что в ближайшие дни в регионе поменяются главы двух южных районов.

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