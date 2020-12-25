Киев, , 15:31 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский будет вакцинироваться от COVID-19 за свой счёт. Об этом он заявил 25 декабря в интервью журналу «Фокус».

"Я ничего бесплатно как президент не беру», — подчеркнул он.

Зеленский рассказал, что во всём мире, включая Украину, есть люди, которые не обратят внимания на цену вакцины.

«Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения — это бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжёлыми болезнями. Поэтому такие, как я, будем вакцинироваться за свой счёт. Это нормально», — добавил президент Украины.

Напомним, ранее Зеленский назвал борьбу с пандемией «испытанием» для министра здравоохранения Украины Максима Степанова, назвав его «самым прочным» министром здравоохранения страны.

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