Киев, 25 декабря 2020, 15:31 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский будет вакцинироваться от COVID-19 за свой счёт. Об этом он заявил 25 декабря в интервью журналу «Фокус».
Зеленский рассказал, что во всём мире, включая Украину, есть люди, которые не обратят внимания на цену вакцины.
Напомним, ранее Зеленский назвал борьбу с пандемией «испытанием» для министра здравоохранения Украины Максима Степанова, назвав его «самым прочным» министром здравоохранения страны.
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