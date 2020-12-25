Тбилиси, , 15:39 — REGNUM Политика Тбилиси в военной сфере основана на принципе «больше НАТО в Грузии, больше Грузии в НАТО». Такое заявление, как сообщает пресс-служба министерства обороны, 25 декабря сделал глава минобороны Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе брифинга, посвященного годовому отчету военного ведомства.

«Успешно выполняется существенный пакет НАТО — Грузия. Вы знаете, в этом году пакет обновили, и расширились возможности, которые еще больше помогут нам в повышении совместимости с НАТО», — сказал министр обороны.

Глава ведомства подчеркнул, что грузинские военнослужащие активно участвуют в военных миссиях Североатлантического альянса в Афганистане, а также в миссиях Евросоюза в Центральноафриканской республике и Мали. По словам Гарибашвили, Грузия таким образом вносит «большой вклад» в проведение миротворческих операций.

Стоит отметить, что обновлённый пакет НАТО — Грузия был принят главами МИД стран-участниц военного блока на съезде в начале декабря. В новом пакете говорится о необходимости существенно расширить отношения между сторонами. Позже США передали Грузии множественную интегрированную систему лазерного наведения MILES для имитации боя во время учений.

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