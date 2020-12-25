Санкт-Петербург, , 15:19 — REGNUM В январе-феврале 2021 года в России будет выпускаться почти 6,5 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в месяц. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 декабря заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения предприятий фармацевтической промышленности в Санкт-Петербурге.

Михаил Мишустин с министрами во время посещения предприятий фармацевтической промышленности в Санкт-Петербурге Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Прошу вас всех не ослаблять контроль сегодня за ситуацией по всей цепочке: от производства, доставки, хранения и пунктов вакцинации. Тем более, что темпы выпуска вакцины растут, мы видим», — заявил Мишустин.

«В январе-феврале в учреждения, по нашим расчётам, поступят почти 6,5 млн доз препаратов. И это очень хорошо. Во всяком случае, планы, которые у нас были, перевыполняются», — подчеркнул он.

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