Анкара, , 15:16 — REGNUM Президента РФ Владимир Путин — это честный человек, который держит своё слово. Так охарактеризовал российского лидера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«С тех пор, как я с ним познакомился, я его именно таким и знаю. Он честный человек, держит своё слово», — сказал 25 декабря турецкий лидер в ходе общения с журналистами.

Эрдоган добавил, что развитие отношений между Россией и Турцией показывает, что «практически ни с одним государством у нас нет таких крепких связей, это большая редкость».

Глава республики подчеркнул, что Россия держит свои обещания и с этой страной Турции удалось установить прочные связи.

«Надеюсь, уровень наших отношений сохранится и в будущем, — добавил Эрдоган. — Мы движемся к нашим целям с решительностью».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом у него иногда расходятся взгляды, но есть элемент предсказуемости. Однако, по словам главы государства, Эрдоган — «мужчина», «человек, который держит слово» и «не виляет хвостом».