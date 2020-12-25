Игорь Юдкевич, 25 декабря 2020, 16:15 — REGNUM В солидном американском издании Washington Examiner появилась статья под названием «Коронавирус, а не «капитализм» будет виноват в любом росте глобальной бедности». Ее автор Райнер Циттельман, автор книги «Сила капитализма», настаивает: в действительности капитализм мир спасает. И ему кажется, что он приводит убийственные аргументы.
«По оценкам Всемирного банка, к следующему году число людей, живущих в условиях крайней нищеты, может увеличиться от 88 до 115 миллионов человек. В первую очередь это связано с последствиями коронавирусного кризиса. За последние 30 лет число людей, живущих в крайней нищете, сократилось почти с 2 миллиардов до 698 миллионов. Это тем более примечательно, что за тот же период население Земли выросло с 5,32 млрд до 7,38 млрд человек, то есть почти на 40%», — пишет Циттельман.
По его словам, у большинства людей даже складывается впечатление, как показывают опросы, что голод и нищета неуклонно растут, хотя на самом деле всё обстоит как раз наоборот. Одна из причин, по которой объективные данные и субъективные представления людей о таких проблемах, как голод и бедность, сильно расходятся, состоит в том, что многие СМИ спекулируют плохими новостями, виня в тяжелой ситуации капитализм и растущий разрыв между богатыми и бедными (который, говорит автор, в глобальном масштабе вовсе не растет). А ведь число нищих сокращается, за последние три десятка лет были достигнуты огромные успехи в борьбе с бедностью во всем мире.
«Я уверен, что если число крайне бедных людей сейчас увеличится на 100 миллионов человек, то это будет приписано капитализму, — переживает Циттельман. — Но дело в том, что до появления капитализма свободного рынка около 200 лет назад глобальная доля людей, живущих в крайней нищете, составляла около 90%. Сегодня она составляет менее 10%, причем половина сокращения пришлась на последние четыре десятилетия. Этот сдвиг во многом связан с введением частной собственности и рыночной экономики в самой густонаселенной стране мира — Китае, где проживают 1,4 миллиарда человек. Здесь число людей, живущих в крайней нищете, сократилось с 88% в 1981 году до менее чем 1% сегодня. Кстати, число миллиардеров в Китае за этот период росло быстрее, чем где-либо еще в мире, и сегодня в Китае миллиардеров больше, чем в любой другой стране мира, за исключением США».
Эта статья в американском издании отлично показывает, как капитализм маскируется под борца и с бедностью, и с самим коронавирусом, хотя по сути он большее зло. Вирусная природа их обоих заключается в том, что они не могут существовать, не разрушая свою основу. Здоровый организм заботится о балансе внутри себя, не допуская развития одних своих частей в ущерб другим. Этот механизм отработан долгим путем эволюции, и любой организм, который его не придерживается, обречен на гибель. А капитализм принципиально строится на организации таких перекосов: в неравномерном развитии частей, в провоцировании конфликтов, в соревновании, которое балансирует на грани войны или переходит за эту грань. Капитализм повинен в развязывании мировых войн и гибели десятков миллионов людей.
В капиталистическом случае вирусная природа проявляется в схеме наращивания производственной или финансовой мощи, когда прибыль максимально оставляется «себе и своим», узкому кругу акционеров, а издержки перекладываются на «чужих», то есть всё остальное человечество. Так же ведет себя и природный вирус, используя приютившую его клетку в качестве строительного материала для своих копий. Но и этим сходства двух болезнетворных объектов, один из которых природный, а второй экономико-политический, не исчерпываются. Как вирус старается обмануть иммунитет организма, так и капитализм, неспособный властвовать только грубой силой, старается запудрить мозги человечеству.
Конечно, практика прямого грабежа всего мира «просвещенными белыми нациями» дала трещину после Второй мировой войны, после краха колониальных систем и, что так же немаловажно, осуждения расизма и расового превосходства, которые долгое время были неотъемлемыми чертами классического капитализма. Но как вирусу свойственно мутировать, приспосабливаясь к иммунитету борющейся с ним клетки, так и капитализм приспосабливался к борющемуся с ним человечеству. Капитализм хорошо усвоил урок ХХ века, поняв, что, оставаясь классическим, он действительно упрется в изложенную Карлом Марксом схему классовой борьбы и в итоге будет уничтожен. А время показало, что он еще и встанет перед выбором: уйти с исторической сцены или дать человечеству бой на выживание. Так что нынешний капитализм, с которым приходится иметь дело обитателям планеты Земля, старается как никогда ранее выдать себя за всеобщего благодетеля и приписать себе побольше моральных и материальных благ, добытых человечеством на пути исторического развития. Вот и автор статьи пытается приписать заслуги развития массового производства своему любимому капитализму, хотя массовое производство успешнее всего развивалось именно в социалистических странах.
И, разумеется, в 21-м веке решить проблему нехватки продовольствия и простейших товаров гораздо проще, чем это было когда-либо в истории человечества, потому что теперь есть массовое производство. Но там, где господствует оголтелый капитализм, там, конечно, массовое производство не работает на благо людей. Хотя, например, в Китае, где умело соединяют достоинства традиционного и индустриального общества, там массовое производство решает именно ту задачу, для которой оно и создавалось: быстрое обеспечение как можно большего числа людей простыми и удобными вещами, простым и нормальным питанием, простым и удобным жилищем, — не сажая за это «вчерашнего» бедняка на десятки лет в долговую яму. Этот момент певцам капитализма обязательно нужно в своих рассуждениях прятать, потому что он сводит на нет их псведогуманистический пафос — и делает ненужным разделение человечества на «цивилизованные» страны и все остальные. Под этим разделением сейчас скрывается старая расистская схема, при которой белые люди почему-то обладали священным правом грабить всех остальных.
Китайский пример разумного социализма действительно показывает пример всему человечеству, а надежды на перерождение китайского руководства в угоду новым колонизаторам раз за разом терпят крах. Главная задача глобалистического капитализма — это выведение в каждой из подвластных стран предательской по отношению к стране власти, которая будет готова за привилегии и подачки сдавать национальные интересы и экономики «собственных» стран для нужд неоколонизаторов. Такой была Россия в 90-е, такая судьба постигла многие страны, в которых под разговоры о торжестве демократии к власти пришли национальные предатели.
Китай, который автор статьи хочет записать в капиталистические страны, не отвечает этому определению по одному существенному параметру. Он не дает себя грабить и не вступает в сделки с грабителями вроде предложенного ему Вашингтоном формата G2.
Мудрый китайский способ «социализма с китайской спецификой», конечно, включает в себя использование капитализма по принципу «капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим», как выразился Владимир Ленин. Но результат использования в корне отличаются. Китай использует новые технологические и экономические возможности для выращивания обеспеченного, образованного и активного населения самого Китая, внутреннего рынка, при котором Китаю будущего не понадобится возиться больше с играми в капитализм.
Показательно, что автор статьи в Washington Examiner пишет: «У большинства людей даже складывается впечатление, как показывают опросы, что голод и нищета неуклонно растут, хотя на самом деле всё обстоит как раз наоборот». Обратите внимание: он не говорит, что цифры по благосостоянию хорошие, хотя на самом деле всё наоборот — и люди чувствуют себя бедными. Он говорит, что им кажется, что они бедны, — и при ближайшем рассмотрении он недалек от истины. Там, где в обществе развивается болезненное преклонение перед конкуренцией, там потребление превращается в прорву, которую невозможно ничем заткнуть, и там люди будут чувствовать себя бедными, даже если с «индексом айфона» у них всё в порядке. Это еще один — и очень важный — в наступившей современности повод не гнаться за капитализмом, который не обеспечивает человеку самого главного — гармонии с самим собой. В действительности, как и любой вирус «находит себя» в природе, так и капитализм, возможно, найдёт свою маленькую нишу в обществе — там, где он будет приносить пользу, а не вредить. Например, в мире моды — почему бы и нет?