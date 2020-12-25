25 декабря 2020 | Время чтения 7 мин

С того времени, как стало понятно, что с коронавирусом экономического кризиса не миновать, появилась небанальная тема для обсуждения: что, собственно, разрушает экономики — коронавирус или капитализм? Коронавирус так разрушителен потому, что он действует при капитализме, или капитализм спасает мир и без него последствия вируса были бы еще страшнее?

Игорь Юдкевич, , 16:15 — REGNUM В солидном американском издании Washington Examiner появилась статья под названием «Коронавирус, а не «капитализм» будет виноват в любом росте глобальной бедности». Ее автор Райнер Циттельман, автор книги «Сила капитализма», настаивает: в действительности капитализм мир спасает. И ему кажется, что он приводит убийственные аргументы.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

«По оценкам Всемирного банка, к следующему году число людей, живущих в условиях крайней нищеты, может увеличиться от 88 до 115 миллионов человек. В первую очередь это связано с последствиями коронавирусного кризиса. За последние 30 лет число людей, живущих в крайней нищете, сократилось почти с 2 миллиардов до 698 миллионов. Это тем более примечательно, что за тот же период население Земли выросло с 5,32 млрд до 7,38 млрд человек, то есть почти на 40%», — пишет Циттельман.

По его словам, у большинства людей даже складывается впечатление, как показывают опросы, что голод и нищета неуклонно растут, хотя на самом деле всё обстоит как раз наоборот. Одна из причин, по которой объективные данные и субъективные представления людей о таких проблемах, как голод и бедность, сильно расходятся, состоит в том, что многие СМИ спекулируют плохими новостями, виня в тяжелой ситуации капитализм и растущий разрыв между богатыми и бедными (который, говорит автор, в глобальном масштабе вовсе не растет). А ведь число нищих сокращается, за последние три десятка лет были достигнуты огромные успехи в борьбе с бедностью во всем мире.

Митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске 28 января 2017 года Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Я уверен, что если число крайне бедных людей сейчас увеличится на 100 миллионов человек, то это будет приписано капитализму, — переживает Циттельман. — Но дело в том, что до появления капитализма свободного рынка около 200 лет назад глобальная доля людей, живущих в крайней нищете, составляла около 90%. Сегодня она составляет менее 10%, причем половина сокращения пришлась на последние четыре десятилетия. Этот сдвиг во многом связан с введением частной собственности и рыночной экономики в самой густонаселенной стране мира — Китае, где проживают 1,4 миллиарда человек. Здесь число людей, живущих в крайней нищете, сократилось с 88% в 1981 году до менее чем 1% сегодня. Кстати, число миллиардеров в Китае за этот период росло быстрее, чем где-либо еще в мире, и сегодня в Китае миллиардеров больше, чем в любой другой стране мира, за исключением США».

Эта статья в американском издании отлично показывает, как капитализм маскируется под борца и с бедностью, и с самим коронавирусом, хотя по сути он большее зло. Вирусная природа их обоих заключается в том, что они не могут существовать, не разрушая свою основу. Здоровый организм заботится о балансе внутри себя, не допуская развития одних своих частей в ущерб другим. Этот механизм отработан долгим путем эволюции, и любой организм, который его не придерживается, обречен на гибель. А капитализм принципиально строится на организации таких перекосов: в неравномерном развитии частей, в провоцировании конфликтов, в соревновании, которое балансирует на грани войны или переходит за эту грань. Капитализм повинен в развязывании мировых войн и гибели десятков миллионов людей.

В капиталистическом случае вирусная природа проявляется в схеме наращивания производственной или финансовой мощи, когда прибыль максимально оставляется «себе и своим», узкому кругу акционеров, а издержки перекладываются на «чужих», то есть всё остальное человечество. Так же ведет себя и природный вирус, используя приютившую его клетку в качестве строительного материала для своих копий. Но и этим сходства двух болезнетворных объектов, один из которых природный, а второй экономико-политический, не исчерпываются. Как вирус старается обмануть иммунитет организма, так и капитализм, неспособный властвовать только грубой силой, старается запудрить мозги человечеству.

На Нью-Йоркской фондовой бирже

Конечно, практика прямого грабежа всего мира «просвещенными белыми нациями» дала трещину после Второй мировой войны, после краха колониальных систем и, что так же немаловажно, осуждения расизма и расового превосходства, которые долгое время были неотъемлемыми чертами классического капитализма. Но как вирусу свойственно мутировать, приспосабливаясь к иммунитету борющейся с ним клетки, так и капитализм приспосабливался к борющемуся с ним человечеству. Капитализм хорошо усвоил урок ХХ века, поняв, что, оставаясь классическим, он действительно упрется в изложенную Карлом Марксом схему классовой борьбы и в итоге будет уничтожен. А время показало, что он еще и встанет перед выбором: уйти с исторической сцены или дать человечеству бой на выживание. Так что нынешний капитализм, с которым приходится иметь дело обитателям планеты Земля, старается как никогда ранее выдать себя за всеобщего благодетеля и приписать себе побольше моральных и материальных благ, добытых человечеством на пути исторического развития. Вот и автор статьи пытается приписать заслуги развития массового производства своему любимому капитализму, хотя массовое производство успешнее всего развивалось именно в социалистических странах.

И, разумеется, в 21-м веке решить проблему нехватки продовольствия и простейших товаров гораздо проще, чем это было когда-либо в истории человечества, потому что теперь есть массовое производство. Но там, где господствует оголтелый капитализм, там, конечно, массовое производство не работает на благо людей. Хотя, например, в Китае, где умело соединяют достоинства традиционного и индустриального общества, там массовое производство решает именно ту задачу, для которой оно и создавалось: быстрое обеспечение как можно большего числа людей простыми и удобными вещами, простым и нормальным питанием, простым и удобным жилищем, — не сажая за это «вчерашнего» бедняка на десятки лет в долговую яму. Этот момент певцам капитализма обязательно нужно в своих рассуждениях прятать, потому что он сводит на нет их псведогуманистический пафос — и делает ненужным разделение человечества на «цивилизованные» страны и все остальные. Под этим разделением сейчас скрывается старая расистская схема, при которой белые люди почему-то обладали священным правом грабить всех остальных.

Китайский пример разумного социализма действительно показывает пример всему человечеству, а надежды на перерождение китайского руководства в угоду новым колонизаторам раз за разом терпят крах. Главная задача глобалистического капитализма — это выведение в каждой из подвластных стран предательской по отношению к стране власти, которая будет готова за привилегии и подачки сдавать национальные интересы и экономики «собственных» стран для нужд неоколонизаторов. Такой была Россия в 90-е, такая судьба постигла многие страны, в которых под разговоры о торжестве демократии к власти пришли национальные предатели.

Россия 1990-х. Граждаане бывшего СССР на улице продают свое имущество Brian Kelley

Китай, который автор статьи хочет записать в капиталистические страны, не отвечает этому определению по одному существенному параметру. Он не дает себя грабить и не вступает в сделки с грабителями вроде предложенного ему Вашингтоном формата G2.

Мудрый китайский способ «социализма с китайской спецификой», конечно, включает в себя использование капитализма по принципу «капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим», как выразился Владимир Ленин. Но результат использования в корне отличаются. Китай использует новые технологические и экономические возможности для выращивания обеспеченного, образованного и активного населения самого Китая, внутреннего рынка, при котором Китаю будущего не понадобится возиться больше с играми в капитализм.

Показательно, что автор статьи в Washington Examiner пишет: «У большинства людей даже складывается впечатление, как показывают опросы, что голод и нищета неуклонно растут, хотя на самом деле всё обстоит как раз наоборот». Обратите внимание: он не говорит, что цифры по благосостоянию хорошие, хотя на самом деле всё наоборот — и люди чувствуют себя бедными. Он говорит, что им кажется, что они бедны, — и при ближайшем рассмотрении он недалек от истины. Там, где в обществе развивается болезненное преклонение перед конкуренцией, там потребление превращается в прорву, которую невозможно ничем заткнуть, и там люди будут чувствовать себя бедными, даже если с «индексом айфона» у них всё в порядке. Это еще один — и очень важный — в наступившей современности повод не гнаться за капитализмом, который не обеспечивает человеку самого главного — гармонии с самим собой. В действительности, как и любой вирус «находит себя» в природе, так и капитализм, возможно, найдёт свою маленькую нишу в обществе — там, где он будет приносить пользу, а не вредить. Например, в мире моды — почему бы и нет?