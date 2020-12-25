Москва, , 15:15 — REGNUM Российская сторона удивлена высказыванием британского министра обороны Бена Уоллеса о якобы вызывающем поведении России вблизи границ Соединённого Королевства. С таким комментарием выступила 25 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вызывает удивление тезис Бена Уоллеса о якобы «вызывающем поведении России», проявляющемся «в повышенной активности вблизи морских и воздушных границ Великобритании», — приводит комментарий Захаровой пресс-служба МИД.

В МИД напомнили, что ранее западные страны заверяли в отсутствии продвижения НАТО на Восток, однако уже очевидно, что эти обещания альянс не выполняет. Это усугубляет и без того сложную обстановку. В таких условиях Россия вынуждена реагировать, чтобы компенсировать возникающие угрозы своей безопасности.

Такая реакция — законное право любого суверенного государства, подчеркнула Захарова, комментируя тезисы Уоллеса из интервью газете The Daily Telegraph, опубликованного 15 декабря.

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