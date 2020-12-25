Бужумбура, , 15:14 — REGNUM Четверо бурундийских журналистов, которые содержались в тюрьме в течение года по обвинениям в «представлении опасности государственной безопасности», были освобождены по президентской амнистии. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, обвинения в отношении журналистов широко осуждались правозащитниками. В октябре 2019 года 65 правозащитных групп выпустили совместное заявление, в котором потребовали немедленного освобождения журналистов.

Журналисты местной газеты Iwacu Агнес Ндирубуса, Кристин Камикази, Эгиде Хареримана и Теренс Мпозензи были арестованы в октябре 2019 года в области Бубанзи во время освещения столкновений правительственных войск с повстанцами.

В июне 2020 года журналистов приговорили к 2,5 годам тюрьмы каждого.

«Я очень счастлива выйти из тюрьмы, мне и моей семье было очень трудно, я рада освободиться», — заявила одна из журналисток Ндирубаса после освобождения.

Основатель газеты Iwacu Антоине Кубарахе заявил, что амнистия журналистов — настоящее облегчение и победа в борьбе за независимость СМИ в Бурунди.

«Четверо журналистов, я повторю, не совершили преступления, они просто делали свою работу», — заявил Кубарахе.

Отметим, что в рейтинге свободы СМИ организации «Репортеры без границ» Бурунди занимает 160 место из 180.

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