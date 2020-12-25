Москва, , 15:05 — REGNUM Совфед одобрил закон о возрождении в России вытрезвителей, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

Андрей Рябушкин. Кабак. 1891

«Решение этой проблемы началось при Иване Грозном… Мы рассматриваем это как социально-гуманитарную услугу». — напомнил член Совфеда Валерий Рязанский.

Регионы получают право создавать на основе государственно-частного партнерства вытрезвители. Туда будут доставляться полицией лица, находящиеся в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении, «утратившие способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Правила организации деятельности таких специализированных организаций, включая виды помощи, которая оказывается в указанных специализированных организациях, утверждаются совместно Минздравом, Минтрудом и МВД.

«Они же определят набор услуг. Уверен, что этот порядок будет учитывать и присутствие фельдшера», — отметил Рязанский.

Сенатор также заверил, что закон не предусматривает информирование работодателя о помещении сотрудника в вытрезвитель.

По словам парламентария, закон не будет актуальным для Чечни и Ингушетии, при этом нормы будут востребованы в городах с населением свыше 100 тыс. человек.

Стоимость оказания услуг вытрезвителя предполагается на уровне до 2 тыс. рублей.

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