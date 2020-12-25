Цхинвал, , 15:09 — REGNUM Сессия парламента Южной Осетии, назначенная на 25 декабря для рассмотрения государственного бюджета на 2021 год, была сорвана из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает агентство «Рес».

По информации журналистов, из 34 депутатов на сессию пришли только 20. Для утверждения госбюджета нужно участие не менее 23 членов парламента.

«Непорядочно вести себя так и блокировать работу парламента. Мы, народ республики, сделаем выводы из поведения депутатов», — сказал спикер парламента Алан Тадтаев.

Как отметила и. о. министра финансов Южной Осетии Аза Хабалова, без кворума депутатов нельзя внести в бюджет страны деньги, которые в качестве финансовой помощи в размере 79,7 млн рублей прислали из России.

«Эти средства не будут отражены в бюджете республики на 2021 год, и мы их потеряем», — заявила глава минфина.

На предыдущую сессию парламента, которая проходила 23 декабря, пришли 19 депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца августа в Цхинвале прошли несколько стихийных акций протеста, поводом для которых стало известие о смерти находящегося под арестом Инала Джабиева, которого подозревали в покушении на министра внутренних дел Южной Осетии.

К протестам подключились депутаты парламента от оппозиционных партий. Они потребовали отставки генпрокурора страны Урузмага Джагаева, заявляя, что он якобы препятствует расследованию. После этого 17 депутатов подписали обращение, в котором объявили о бойкоте парламента, пока не будет уволен Джагаев.

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