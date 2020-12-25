Москва, 25 декабря 2020, 14:55 — REGNUM Совфед одобрил закон о перемещении немаркированной табачной продукции, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.
Вводятся лимиты на провоз по территории России физлицами немаркированной табачной продукции и табачных изделий. Речь идет также о продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Так, перевозить можно будет только не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.
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