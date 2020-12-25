Москва, , 14:49 — REGNUM Совфед одобрил закон о молодежной политике в России, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

На федеральном уровне определяются такие понятия как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи».

Также в законодательное поле вводятся понятия «специалист по работе с молодёжью», конкретизируется, кто именно относится к категории «молодая семья», «молодой специалист».

Кроме того, значительно расширены цели и основные направления молодежной политики.

Согласно закону, молодежью будут считаться лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно, то есть до 36 лет.

Устанавливается, что молодой семье меры государственной поддержки, предусмотренные законодательством РФ, оказываются однократно вне зависимости от оказания мер государственной поддержки молодым гражданам — членам указанной молодой семьи.

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