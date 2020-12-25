Москва, , 14:49 — REGNUM В «Справедливой России» поддержали предложение ввести акциз для компаний при приеме на работу иностранных сотрудников для новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике и предложили распространить его на все предприятия, использующих труд мигрантов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

«Убежден, что необходимо распространить такие требования на все предприятия, использующие труд мигрантов», — заявил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он обратил внимание на то, что строителям и коммунальщикам очень удобно иметь бесправную рабочую силу, нанимать гастарбайтеров, которые еще и часть денег отдают «работодателям».

"А Минстрой им подыгрывает, призывая упростить въезд гастарбайтеров в Россию. Куда же еще дальше упрощать!» — рассуждает депутат.

Вице-премьер Юрий Трутнев предложил в качестве меры поддержки граждан РФ на рынке труда ввести плату для предприятий, нанимающих иностранных работников под новые проекты в Арктике и на Дальнем Востоке.