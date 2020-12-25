Киев, , 14:49 — REGNUM Успешная борьба с пандемией коронавируса решит судьбу Максима Степанова на посту министра здравоохранения Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря в интервью журналу «Фокус».

Он подчеркнул, что не может дать оценку работе Степанова, добавив, что действующий министр «самый прочный из всех, кто был».

«И вот тут оказывается — министр или не министр. Потому что если твоя страна не входит в список тех, кому и так предоставят вакцину…, ты должен сделать всё, чтобы мы оказались в этом списке. Это и есть проверка», — объяснил Зеленский.

По его словам, результаты работы главы минздрава будут видны в конце января или в начале февраля 2021 года после «испытания».

"Коронавирус — это война. А на войне солдат в атаку ведёт за собой командир. Если он не ведёт, а первым в атаку бежит солдат — надо менять командира», — добавил президент Украины.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что коронавирус показал отсутствие системной медицины на Украине. Он отметил, что украинская медицина существует лишь потому, что её не успели «реформировать» до конца.

Читайте ранее в этом сюжете: Пандемия показала, что на Украине нет системной медицины — Зеленский