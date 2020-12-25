Киев, 25 декабря 2020, 14:49 — REGNUM Успешная борьба с пандемией коронавируса решит судьбу Максима Степанова на посту министра здравоохранения Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря в интервью журналу «Фокус».
Он подчеркнул, что не может дать оценку работе Степанова, добавив, что действующий министр «самый прочный из всех, кто был».
По его словам, результаты работы главы минздрава будут видны в конце января или в начале февраля 2021 года после «испытания».
Напомним, ранее Зеленский заявил, что коронавирус показал отсутствие системной медицины на Украине. Он отметил, что украинская медицина существует лишь потому, что её не успели «реформировать» до конца.
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