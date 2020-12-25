Москва, , 14:41 — REGNUM Реакция Израиля на вопросы в интервью посла РФ Анатолия Викторова изданию Jerusalem Post вызывает в Москве удивление, заявила 25 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Удивлены обостренной реакцией на затронутые в интервью нашего посла в Израиле вопросы», — заявила Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД РФ.

По её словам, изложенная в интервью позиция неоднократно доводилась российской стороной до израильских коллег на различных уровнях.

«Все воспроизведенные в публикации высказывания российского посла соответствуют общеизвестной позиции России по ближневосточной проблематике», — добавила она.

Напомним, в начале декабря Викторов заявил в интервью Jerusalem Post о том, что обстановку в регионе дестабилизирует не Иран, а нерешенный израильско-палестинский конфликт дестабилизирует. После этого российского посла вызвали в МИД Израиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября по случаю Дня солидарности с палестинским народом на международном уровне были высказаны призывы к Израилю соблюдать резолюцию СБ ООН, касающуюся запрета поселений на Западном берегу.

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