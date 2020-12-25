Анкара, 25 декабря 2020, 14:40 — REGNUM Турция стремится к улучшению отношений с Израилем, заявил 25 декабря президент Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в Стамбуле, сообщает Reuters.
По словам турецкого лидера, между странами продолжаются контакты на самом высоком уровне.
В последние годы в отношениях между двумя странами наблюдается сильное похолодание, несмотря на тесные торговые связи. Так, в 2018 году Анкара и Тель-Авив выслали послов друг друга. Анкара неоднократно осуждала израильскую оккупацию Западного берега и его обращение с палестинцами.