Анкара, , 14:40 — REGNUM Турция стремится к улучшению отношений с Израилем, заявил 25 декабря президент Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в Стамбуле, сообщает Reuters.

По словам турецкого лидера, между странами продолжаются контакты на самом высоком уровне.

«У нас проблемы с людьми на высшем уровне», — сказал Эрдоган.

«Если бы не было проблем на высшем уровне, наши связи могли бы быть совсем другими», — сказал он, добавив, что политика Израиля в отношении Палестины «неприемлема».

В последние годы в отношениях между двумя странами наблюдается сильное похолодание, несмотря на тесные торговые связи. Так, в 2018 году Анкара и Тель-Авив выслали послов друг друга. Анкара неоднократно осуждала израильскую оккупацию Западного берега и его обращение с палестинцами.