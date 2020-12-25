Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM В Ленинградской области заработал новый завод фармацевтический компании «Активный компонент», который позволит наладить полный цикл производства целого ряда жизненно важных препаратов в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 декабря заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время церемонии запуска первой очереди нового завода АО «Активный компонент» в городе Пушкине в Санкт-Петербурге.

Михаил Мишустин во время церемонии запуска первой очереди нового завода АО «Активный компонент» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это важнейшее событие для всей отечественной фармацевтической отрасли — самостоятельный, независимый от импорта выпуск такой продукции позволяет формировать стране полный цикл производства препаратов. И для отрасли это главная стратегическая задача и, конечно же, необходимое условие для обеспечения лекарственной безопасности Российской Федерации», — завил Мишустин.

Эти субстанции используются для изготовления многих лекарств из перечня важнейших и жизненно необходимых, в том числе препараты для лечения для пациентов с онкологическими диагнозами.

Помимо прочего, на новых мощностях будут производиться компоненты наиболее востребованных лекарств против коронавируса. На эти цели из Фонда развития промышленности правительство предоставило льготный кредит в размере 0,5 млрд рублей, указал Мишустин.

По его словам, запуск нового завода в Пушкине позволит увеличить производственные мощности компании на 150 тонн — до 250 тонн выпускаемой продукции в год. Потребителями продукции компании станут более 70 фармацевтических предприятий в России и за рубежом

«Важно не останавливаться на достигнутом и, конечно, развивать производство. Тем более, что в планах есть вторая и третья очередь нового предприятия, и объём производства субстанций на таких мощностях должен вырасти до 500 тонн», — указал премьер-министр.

Отметим, что решение о строительстве нового предприятия по производству активных фармацевтических субстанций компания приняла в 2016 году.