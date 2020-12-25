Москва, , 14:38 — REGNUM Совфед одобрил закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

С 2021 года Россия отказывается от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления, показатель определяется как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ на 2021 год предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты по России.

Соотношение МРОТ и медианной заработной платы пересматривается не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития РФ.

С 1 января 2021 года МРОТ устанавливается в размере 12 792 рублей в месяц. По сравнению с МРОТ на 2020 год (12 130 рублей) рост составит 5,5%.

Отдельно оговаривается, что МРОТ не сможет снижаться даже при снижении медианной зарплаты.

Законом соотношение величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ устанавливается в размере 109%; величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ и величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ — в размере 86%; величины прожиточного минимума для детей в целом по РФ и величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ — в размере 97%.

Кроме того, регионы получают право устанавливать величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения дифференцированно с учетом социально-экономических особенностей и природно-климатических условий местностей, расположенных в конкретных субъектах РФ.

Президент России Владимир Путин в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по национальным проектам поддержал идею повышения минимального размера оплаты труда, но подчеркнул, что это должно происходить поэтапно.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда в России составит 12 792 рубля. Таким образом, он впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения, который составит 11 653 рубля.

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