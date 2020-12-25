Москва, , 14:50 — REGNUM Прогнозы о позиции новой администрации США в отношении Договора по открытому небу (ДОН) преждевременны, хотя кандидат в президенты Джозеф Байден критиковал выход Вашингтона из соглашения. Об этом директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил в опубликованном 25 декабря интервью РИА Новости.

Говорить что-либо об отношении предполагаемого нового американского руководства к этому международному договору рано, отметил он. Ранее Байден критиковал действующего президента Дональда Трампа, который решил выйти из ДОН, но после президенских выборов кандидат от Демократической партии не возвращался к этой теме.

«Поэтому теперь они могут вновь вступить в него только на общих основаниях; возможности для какой-либо «упрощённой схемы» мы не видим», — сказал Ермаков о возможном возвращении США в договор.

Дипломат добавил, что судьба ДОН может оказаться под вопросом. Дело в том, что Россия выражала озабоченность ситуацией, но её западные партнёры по соглашению не представили «никакой убедительной позитивной реакции». Москва ещё в мае предупредила других участников, что рассматривает все возможные варианты ответных действий на решение США.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. Российский МИД заявил, что намерен добиваться твердых гарантий выполнения обязательств по договору со стороны оставшихся участников.