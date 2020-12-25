Кабул, , 14:29 — REGNUM Бывший вице-президент Индонезии и председатель совета мечетей Индонезии Юсуф Калла выразил готовность выступить посредником в переговорах между конфликтующими сторонами в Афганистане, сообщает Antara.

«Конечно, ради мира мы всегда готовы помочь», — заявил Юсуф Калла.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани и председатель совета мечетей Индонезии Юсуф Калла вместе совершили пятничную молитву. Глава Афганистана прямо попросил индонезийского политика способствовать мирным переговорам в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент Индонезии предложил правительству Афганистана укрепить торговое сотрудничество с Индонезией.

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